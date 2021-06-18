В Азербайджане названо число граждан, которым за 5 месяцев назначена инвалидность

Государственное агентство по медико-социальной экспертизе и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе - мае 2021 года назначило инвалидность более 15 тысячам лиц, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Из них 4700 гражданам инвалидность назначена впервые, остальным - повторно.

Оценка инвалидности осуществляется без контакта гражданина и чиновника (эксперта) при помощи электронной подсистемы "Инвалидность" и на основании информации, внесенной в систему медицинским учреждением.