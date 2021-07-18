Задержан замдиректор агентства Qaynarxətt
В Генеральную прокуратуру поступили обращения от граждан в связи с незаконными действиями заместителя директора информационного агентства "Qaynarxətt.az" Амида Асланлы.
Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что, представившись сотрудником правоохранительных органов, А.Асланлы 15 июля потребовал у сотрудника отеля "Dalğa" 1000 манатов и получил от него 130 манатов, а 17 июля потребовал от директора Оздоровительного центра ежемесячно 2000 манатов, пригрозил ему в случае невыплаты этих денег распространить о них позорящую информацию.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) и 310 (присвоение полномочий должностного лица).
А.Асланлы задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
Следствие продолжается.
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