Задержан замдиректор агентства Qaynarxətt

В Генеральную прокуратуру поступили обращения от граждан в связи с незаконными действиями заместителя директора информационного агентства "Qaynarxətt.az" Амида Асланлы.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что, представившись сотрудником правоохранительных органов, А.Асланлы 15 июля потребовал у сотрудника отеля "Dalğa" 1000 манатов и получил от него 130 манатов, а 17 июля потребовал от директора Оздоровительного центра ежемесячно 2000 манатов, пригрозил ему в случае невыплаты этих денег распространить о них позорящую информацию.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) и 310 (присвоение полномочий должностного лица).

А.Асланлы задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.