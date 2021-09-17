Когда студенты смогут получить кредит на образование? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
"Порядок выдачи студенческого кредита на образование уже сформирован".
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли.
По его словам, с начала октября начнется выдача образовательных студенческих кредитов:
"Это совершенно новый механизм. У нас есть уставный фонд в 80 миллионов манатов, в этом году мы предоставим образовательные кредиты примерно 40 тысячам студентов. Здесь предусмотрена выдача кредитов на уровне бакалавриата и магистратуры. Это социальные и стандартные образовательные студенческие кредиты. Если у студента, взявшего социальный студенческий кредит, общий средний балл за семестр выше 70, проценты по образовательному кредиту не начисляются, если выше 91 балла, он освобождается от уплаты 50 процентов полученного кредита".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре