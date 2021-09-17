Когда студенты смогут получить кредит на образование?

"Порядок выдачи студенческого кредита на образование уже сформирован".

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли.

По его словам, с начала октября начнется выдача образовательных студенческих кредитов:

"Это совершенно новый механизм. У нас есть уставный фонд в 80 миллионов манатов, в этом году мы предоставим образовательные кредиты примерно 40 тысячам студентов. Здесь предусмотрена выдача кредитов на уровне бакалавриата и магистратуры. Это социальные и стандартные образовательные студенческие кредиты. Если у студента, взявшего социальный студенческий кредит, общий средний балл за семестр выше 70, проценты по образовательному кредиту не начисляются, если выше 91 балла, он освобождается от уплаты 50 процентов полученного кредита".