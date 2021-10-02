https://news.day.az/society/1386879.html В Азербайджане пассажирский автобус совершил жуткую аварию - 12 пострадавших - ФОТО
В Азербайджане пассажирский автобус совершил жуткую аварию - 12 пострадавших - ФОТО
В Гаджигабуле пассажирский автобус совершил аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Гаджигабул-Горадиз, проходящем по территории Гаджигабульского района вместительный пассажирский автобус столкнулся с машиной-асфальтоукладчиком и автомобилем, перевозившим камни.
Сообщается, что в результате аварии получили ранения 12 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.
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