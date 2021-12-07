Группе воспитанников детдомов в Азербайджане дали квартиры

Группе воспитанников государственных детских домов, потерявших обоих родителей и лишенных родительской опеки, предоставлены квартиры в жилом комплексе в Абшеронском районе, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Ключи от квартир им вручил заместитель председателя Агентства социальных услуг Фаиг Агаев.

На церемонии было отмечено, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, помимо семей шехидов и инвалидов войны, улучшаются социально-бытовые условия граждан из социально уязвимых категорий населения, в том числе воспитанников государственных детских учреждений, говорится в сообщении министерства.

"По инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в последние годы в Абшеронском районе в качестве одного из социальных проектов Фонда Гейдара Алиева построены многоквартирные дома, переданные в пользование воспитанникам государственных детских учреждений. В этих домах квартирами обеспечены 365 воспитанников детдомов.

Воспитанники детдомов выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что окружены постоянным вниманием и заботой государства", - отмечается в сообщении.