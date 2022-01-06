https://news.day.az/society/1423697.html Хорошая новость для пенсионеров Азербайджана - ФОТО
Хорошая новость для пенсионеров Азербайджана - ФОТО
11 января предусмотрено начисление пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты.
Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться по графику в этом месяце.
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