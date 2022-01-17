Устранена проблема пополнения смарт-карты "Азеригаз"

Проблема, связанная с пополнением баланса смарт-карт ПО "Азеригаз" для газовых счетчиков марки Zenner, устранена.

Об этом сказала в понедельник Trend специалист по маркетингу компании E-Manat Айша Гасанова, передает Day.Az.

16 января 2022 года было обновлено программное обеспечение терминалов E-Manat, и граждане не могли пополнить баланс этих смарт-карт.

"Эта проблема наблюдалась с утра 16 января. К концу вчерашнего дня наши специалисты устранили проблему, возникшую в платежных терминалах. Теперь граждане могут оплатить услуги ПО "Азеригаз" посредством платежных терминалов E-Manat", - сказала она.

Отметим, что эта проблема коснулась только функции пополнения баланса смарт-карт ПО "Азеригаз".