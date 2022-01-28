Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Азербайджана о деталях перехода на вещание в HD-формате

Азербайджанские телеканалы, трансляция которых осуществляется посредством спутника Azerspace-1, с 28 января перейдут на вещание в формате HD.

Согласно информации, это произойдет в соответствии с договоренностью, достигнутой между Национальным советом по телевидению и радиовещанию, Космическим агентством Азербайджана, ПО "Телерадиовещание и спутниковая связь" и Государственным управлением радиочастот Азербайджана для повышения качества вещания местных телеканалов.

Как передает Day.Az, председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Исмет Саттаров в эксклюзивном интервью Trend сообщил, что наземное вещание обеспечивается государством, а спутниковое вещание - это уже выбор граждан.

"То есть возможность использования наземного вещания сохраняется и после перехода на HD-формат в спутниковом вещании", - сказал он.

Саттаров отметил, что в некоторых случаях спутниковые тюнеры не поддерживают формат HD.

"Такая вероятность довольно невелика. Однако эти пользователи в любом случае будут обеспечены наземным вещанием", - сказал он.

Председатель НСТР отметил, что переход на HD-формат потребует перенастройки тюнеров, в связи с чем с ноября населению разъясняются детали, связанные с этим.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане в формате HD вещают четыре телеканала.

"Остальные каналы вещают в формате SD. Большинство телеканалов соседних стран уже ведут вещание в HD-формате. Переход на HD-формат обеспечит граждан Азербайджана более качественным вещанием и повысит конкурентоспособность местных телеканалов", - подчеркнул председатель НСТР.