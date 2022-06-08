В Карабахе и Восточном Зангезуре выделены новые телеканалы

Аудиовизуальный совет принял решение о выделении новых телеканалов для Карабаха и Восточного Зангезура.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, руководствуясь письмом №109-1-9/399-22 от 18 марта 2022 года, поступившим в Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики из Производственного объединения "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, принимая во внимание заключение №1 Управления технического контроля за аудиовизуальным вещанием, информационными технологиями и коммуникациями Аппарата Совета от 6 июня 2022 года, руководствуясь статьей 35.3 Закона Азербайджанской Республики "О СМИ" № 471-VIQ от 30 декабря 2021 года, в целях расширения пакета открытого наземного (социального) пакета телевещания в освобожденных от оккупации Востоно-Зангезурском и Карабахском регионах нашей страны, Аудиовизуальный совет постановил выделить из нижеперечисленных станций телерадиовещания (СТРВ) следующие телеканалы:

- 47-й канал телевещания от СТРВ "Шахйери", расположенного в Ходжавендском районе (максимальная мощность излучения 40 дБВт);

- 43-й канал телевещания от автоматической СТРВ "Миндживан", расположенной в Зангиланском районе (максимальная мощность излучения 28 дБВт);

- 26-й канал телевещания от автоматической СТРВ "Ханлыг", расположенной в Губадлинском районе (максимальная мощность излучения 28 дБВт);

- 43-й телеканал от СРТВ "Баласолтанлы", расположенной в Губадлинском районе (максимальная мощность излучения 28 дБВт);

- 23-й телеканал от автоматической СРТВ "Кяльбаджар", расположенной на территории Кяльбаджарского района (максимальная мощность излучения 28 дБВт).

Национальные и региональные (для Восточно-Зангезурского и Карабахского регионов) эфирные телевещатели, которые будут осуществлять вещание с каналов телевещания, выделенных из перечисленных радио- и телестанций, используя эти радиочастоты, должны заключить соответствующие договоры с Государственным управлением радиочастот Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, а также с Производственным объединением "Телерадиовещание и спутниковая связь" ("Телерадио") и проинформировать об этом Совет.

Отделы правового и международного сотрудничества, технического надзора за аудиовизуальным вещанием, информационных технологий и связи Аппарата Совета должны обеспечить решение вопросов, вытекающих из настоящего решения.