"Есть методологические проблемы в подготовке учителей".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на II Форуме молодых учителей.

Он сказал, что в систему образования каждый год принимаются до 7 тысяч человек:

"Педагогический состав в Азербайджане молодеет. В нашей жизни, в системе образования происходят изменения. Учителя также должны уметь справляться с этими изменениями. Будущее Азербайджана в некотором смысле зависит от молодых учителей. Учителя также должны понимать свою ответственность и понимать свою роль в обществе".

Эмин Амруллаев отметил, что в последние годы самые высокие зарплаты в Азербайджане получают учителя:

"Есть несколько проблем, которые вызывают беспокойство. В Азербайджанском государственном педагогическом университете существуют методологические проблемы подготовки учителей. Это касается не только Азербайджанского государственного педагогического университета, здесь я отмечаю этот университет институционально".

Министр сказал, что учитель должен глубоко понимать, знать предмет, но наряду с этим, учителя должны обладать педагогическими навыками, понимать психологию учащихся.