Уровень воды в Куре понизился за год почти наполовину

В январе - июне 2022 года уровень воды в реке Кура понизился на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказала во вторник глава Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Умайра Тагиева на международной конференции, посвященной Каспийскому морю, передает Day.Az.

По ее словам, за последние 10 лет уровень воды в Куре понизился на 27 процентов.

"К 2040 году средняя температура воздуха повысится на 0,5 - 1,5 градуса Цельсия, что приведет к сокращению среднемесячного количества осадков. В зимние месяцы в горных регионах Азербайджана количество осадков сократилось на 8-9 процентов. Также в последние годы выпало меньше снега, что привело к понижению уровня рек. Количество ветреных дней в Азербайджане растет, что создает дополнительные риски понижения уровня воды в Каспии", - сказала Тагиева.

По словам синоптика, необходимо применять новые подходы и адаптироваться к текущим климатическим изменениям.