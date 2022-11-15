До 2025 года в Азербайджане планируется создать модель Службы ASAN на основе искусственного интеллекта.

Об этом сказал во вторник на международном мероприятии Baku CEO Summit директор Центра развития "электронного правительства" Азербайджана Фариз Джафаров, сообщает Day.Az.

"Наш опыт по "электронному правительству" применяется в Индонезии и некоторых других странах. Также хочу отметить, что в Службе ASAN интегрированы 320 услуг 13 госведомств", - сказал он.

Джафаров сообщил, что на сегодня из 30 тысяч волонтеров свыше тысячи трудоустроено в ASAN.

"В нынешнем году мы впервые предоставили услуги ASAN за пределами нашей страны - в Турции. Служба ASAN предоставляет проживающим в Турции азербайджанцам государственные услуги через мобильный сервисный центр", - сказал он.