В отношении экс-депутата Гюльтекин Гаджибейли возбуждено уголовное дело
Экс-депутат Гюльтекин Гаджибейли задержана в аэропорту.
Об этом Trend в среду сообщил адвокат Бахруз Байрамов, передает Day.Az.
Он сказал, что Гаджибейли была задержана в аэропорту по возвращении в Азербайджан.
Бывшему депутату предъявлено обвинение по статье 147.2 Уголовного кодекса.
Адвокат сказал, что хотя Гаджибейли была объявлена в розыск по этой статье, она сказала, что не знала об этом.
"В суде Насиминского района состоялся процесс по уголовному делу. Суд аннулировал решение об объявлении в розыск и отпустил ее. Однако уголовное дело в порядке особого обвинения в отношении Гаджибейли продолжается. Следующее заседание суда назначено на 8 декабря", - сказал Байрамов.
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