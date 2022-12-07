https://news.day.az/society/1517410.html Счетная палата провела проверку в Агентстве Азербайджана по разминированию
Счетная палата провела проверку в Агентстве Азербайджана по разминированию
Счетная палата провела проверку в Агентстве Азербайджана по разминированию, в бюджет возвращены 612 тысяч манатов.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Счетной палате Азербайджана.
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