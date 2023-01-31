В Агдаше задержаны грабители

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдашского районного отделения полиции, задержаны пять человек, подозреваемых в обороте наркотических средств и совершении краж.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ведомство поступила информация о хищении неизвестными лицами 220 метров телефонного кабеля на территории села Юхары-Касиль.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении преступления жители района Ниджат Гараев и Эльджан Зульфугаров.

В своих заявлениях они признались в инкриминируемых им деяниях и сообщили, что переплавили украденные кабели и сдали их в приемный пункт в Мингячевире.

В результате другой проведенной операции задержан Заур Абидов, работавший мастером, который похитил различные предметы быта и двери из дома в момент, когда хозяева отсутствовали, а затем продал украденное другим лицам по цене значительно ниже стоимости.

В результате мер, предпринятых сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, задержаны еще два жителя района - Рафик Мурадли и Техран Нагиев, ранее судимые по различным статьям УК АР.

При личном досмотре у Р.Мурадли обнаружены метамфетамин и героин, у Т.Нагиева изъят героин.

В отношении лиц, задержанных по данному факту, продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия.