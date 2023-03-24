Наблюдается сильная геомагнитная буря

Хотя в настоящее время на Солнце наблюдаются пятна, активность низкая. Никакого возгорания, выброса корональной массы не наблюдается. Тем не менее, текущая ситуация не исключает возможности возгорания класса М в ближайшие 3 дня. Ситуация с солнечным ветром также нестабильна.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), основной причиной этого является приближение к Земле выброса корональной массы, зарегистрированного DSCOVR 20-21 марта.

Анализ изображений с коронографа STEREO А говорит о достаточно сильном волнении в космической погоде.

Скорость солнечного ветра в отчетном периоде находилась в диапазоне 450-500 км/сек, а максимальный предел - 517 км/сек. По прогнозам, волнения, наблюдаемые при солнечном ветре, продолжатся в течение следующих 3 дней. Такая нестабильная ситуация вызвала сегодня на земле в основном в верхних широтах геомагнитный ураган уровня G3 (Kp=7, сильный). В целом, однако, геомагнитный ураган, уровень которого оценивается как G2-G3 (kp=6-7, умеренно-сильный), к концу дня утихнет и упадет до G1-G2 (kp=5-6, малый-средний). Этот прогноз связан со снижением влияния выброса корональной массы. По прогнозам, магнитный ураган уровня G1 (Kp=5, minor) будет наблюдаться в отдельные часы 25 и 26 марта.

Следует отметить, что, хотя такие магнитные бури доходят относительно ослабевшими до наших широт, они оказывают свои негативные побочные эффекты на эко -, био - и техносистемы. В эти дни тревожно-дискомфортные состояния больных, пожилых людей и детей, входящих в группу риска, могут усилиться. В таких случаях рекомендуется без паники принимать профилактические меры под наблюдением врача, отдавая предпочтение активному отдыху, снижая физические и психологические нагрузки.

Кроме того, из-за образовавшейся геомагнитной бури население стран, расположенных в верхних широтах, в ближайшие 3 дня станет свидетелем удивительного природного явления - "полярных сияний".