https://news.day.az/society/1557613.html Посол Великобритании в Азербайджане поздравил мусульман - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане поздравил мусульман - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил мусульман с праздником Рамазан.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом посол написал в Twitter на азербайджанском языке.
"Поздравляю мусульман мира и Азербайджана с праздником Рамазан!" - говорится в публикации.
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