Посол Великобритании в Азербайджане поздравил мусульман

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил мусульман с праздником Рамазан.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом посол написал в Twitter на азербайджанском языке.

"Поздравляю мусульман мира и Азербайджана с праздником Рамазан!" - говорится в публикации.