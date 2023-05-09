Выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев был творческой личностью, человеком с большим художественным вкусом, который внес бесценный вклад в развитие культуры, всегда оказывал особое внимание и заботу деятелям иcкусства.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend выдающийся скульптор-монументалист, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер государственных орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", "Труд", действительный член Академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

"Нам очень повезло, что общенациональный лидер Гейдар Алиев жил культурой, у него всегда была внутренняя потребность общаться с деятелями искусства, он постоянно приходил на выставки и даже участвовал на наших собраниях, обменивался мыслями, давал ценные советы. Он был всесторонне развитым человеком и мог обсудить любые темы с художником и архитектором, с любым деятелем культуры. Когда он беседовал с нами мы видели, как раскрывалась его творческая душа, он жил этой средой. А мы всегда приятно удивлялись кладези его знаний и талантов в различных сферах культуры, о которых могли знать только настоящие профессионалы. Гейдар Алиевич с детства прекрасно рисовал и говорил нам, что мечтал стать художником. Поэтому в 1939 году после окончания Нахчыванского педагогического техникума приехал в Баку и поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института. Он поступил именно в этот институт, потому что другого высшего учебного заведения, которое бы занималось изобразительным искусством, в те годы не было. Здесь он проучился два года, но к сожалению начавшаяся Великая Отечественная война помешала продолжить обучение и он был приглашен на работу в спецслужбы. И в то же время, Гейдар Алиев свою мечту стать художником воплотил тем, что стал архитектором современного независимого Азербайджана! На протяжении всей своей жизни и деятельности он жил творческой средой, и уже на государственном уровне творил и созидал, вписав свое имя золотыми буквами в славную летопись страны", - сказал Омар Эльдаров.

По словам мэтра национального искусства, великий лидер Гейдар Алиев лично руководил многим проектами в области архитектуры и изобразительного искусства, держал их в центре внимания.

"Я, например, видел, какие поправки он вносил в архитектурные проекты, причем поправки достаточно серьезные. Близкие и родные Гейдара Алиевича были также творческими личностями. Его старший брат Гусейн Алиев был известным художником-живописцем, а племянник Расим Алиев был видным архитектором, лауреатом Госпремии, действительным членом Международной академии архитектуры стран Востока, с 1965 по 1988 года главным архитектором Баку. Искренняя любовь Гейдара Алиева к миру искусства отражалась во всех его делах и это было очень значимо для нас, придавало силы еще больше созидать во благо национальной культуры. Гейдар Алиев говорил "Искусство прошло через всю мою жизнь", и в этих словах был отражен его богатый творческий и духовный мир. Творить и созидать во имя Азербайджана, пропагандировать национальное достояние и культуру на самом высоком уровне, рассказывать о нашей прекрасной стране и талантливом народе всему миру - такие задачи он ставил перед нами ", - отметил Омар Эльдаров.

По словам выдающегося скульптора-монументалиста, период руководства великого лидера Азербайджаном вписался в историческую память народа как эпоха Гейдара Алиева - одна из самых славных страниц архитектуры развития Азербайджана.

"Гейдар Алиев был великой личностью, который благодаря своему трудолюбию, патриотизму, профессионализму и высоким человеческим качествам всегда добивался успеха. В 90-х годах, когда Гейдар Алиев вновь возглавил республику, своей неустанной деятельностью навсегда остался в памяти народа как созидатель независимого, демократического и развивающегося государства в новой исторической миссии в тяжелейшей для страны период жизни. Создав современное государство, общенациональный лидер одновременно определил стратегию его развития, рассчитанную на годы вперед, опережая свою эпоху, показав будущее развитие Азербайджана. Сегодняшние успехи страны бесспорно связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева, заложенной им стратегией внутренней и внешней политики, общественно-политической жизни и завоевания международного авторитета, социально-экономического развития, и, конечно, же сферы культуры. И все это связано не только с феноменальной личностью Гейдара Алиева, но и его патриотизмом и любовью к родной земле - Азербайджану, которым он жил и гордился. И эту архитектуру ценностей сегодня с успехом продолжает его достойный сын, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Азербайджан уверенно следует курсу великого лидера Гейдара Алиева, который нацелен на обеспечение безопасности и дальнейшее процветание страны", - добавил Омар Эльдаров.