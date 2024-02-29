Этот университет прекратит свою деятельность

Университет "Нахчыван" прекратит свою деятельность.

Об этом сказал на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Day.Az.

Он отметил, что студенты университета "Нахчыван" продолжат обучение до конца этого учебного года.

"Выпускники этого года получат дипломы как выпускники университета "Нахчыван", - сказал министр.

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