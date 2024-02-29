https://news.day.az/society/1641364.html Этот университет прекратит свою деятельность
Этот университет прекратит свою деятельность
Университет "Нахчыван" прекратит свою деятельность.
Об этом сказал на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Day.Az.
Он отметил, что студенты университета "Нахчыван" продолжат обучение до конца этого учебного года.
"Выпускники этого года получат дипломы как выпускники университета "Нахчыван", - сказал министр.
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