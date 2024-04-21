Видимость будет ограничена на некоторых дорогах

Из-за тумана на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды в некоторых горных и предгорных районах в ночные и утренние часы 22 апреля видимость на автомагистралях снизится до 500-1000 метров.

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