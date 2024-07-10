Конфликт между двумя подругами закончился поножовщиной: подозреваемая задержана
Замина Бабаева 1973 года рождения, ранее судимая за умышленное убийство, задержана сотрудниками полиции по подозрению в совершении инцидента с ножевым ранением в поселке Мардакан.
Об этом Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.
Расследование продолжается.
09:14
Два человека получили ножевые ранения в Хазарском районе Баку.
Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован в поселке Мардакян. Так, Велиева Лала Гияс гызы 1971 года рождения поссорилась со своей подругой.
В ходе конфликта она получила ножевое ранение. В ходе ссоры ножевые ранения также получил родственник Велиевой Мамедов Валех Мамед оглу.
Пострадавшие помещены в Сабунчинский медицинский центр.
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