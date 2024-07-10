Замина Бабаева 1973 года рождения, ранее судимая за умышленное убийство, задержана сотрудниками полиции по подозрению в совершении инцидента с ножевым ранением в поселке Мардакан.

Об этом Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Расследование продолжается.

09:14

Два человека получили ножевые ранения в Хазарском районе Баку.

Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован в поселке Мардакян. Так, Велиева Лала Гияс гызы 1971 года рождения поссорилась со своей подругой.

В ходе конфликта она получила ножевое ранение. В ходе ссоры ножевые ранения также получил родственник Велиевой Мамедов Валех Мамед оглу.

Пострадавшие помещены в Сабунчинский медицинский центр.

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