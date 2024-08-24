https://news.day.az/society/1683963.html В пяти селах не будет газа
В пяти селах не будет газа
В пяти селах Билясуварского района возникнут перебои в подаче газа.
Как передает Day.Az, в связи с запланированными работами 27 августа с 10:00 будет ограничена подача газа в села Овчубяря, Аманкенд, Дервишли, Ашагы Джурали и Аскерабад.
Сообщается, что в целом ограничения затронут 2 200 абонентов.
Граждан просят держать под контролем газовое оборудование и соблюдать технику безопасности.
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