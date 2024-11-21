https://news.day.az/society/1709406.html

В центре Баку замечена лиса - ВИДЕО

В центре Баку замечено хищное животное - лиса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, лиса была замечена ночью в людном месте. Местный житель заснял это на видео. Представляем его вашему вниманию.