https://news.day.az/society/1709406.html В центре Баку замечена лиса - ВИДЕО В центре Баку замечено хищное животное - лиса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, лиса была замечена ночью в людном месте. Местный житель заснял это на видео. Представляем его вашему вниманию.
Местный житель заснял это на видео.
В центре Баку замечена лиса - ВИДЕО
В центре Баку замечено хищное животное - лиса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, лиса была замечена ночью в людном месте.
Местный житель заснял это на видео.
Представляем его вашему вниманию.
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