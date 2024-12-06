В Губе раскрыто мошенничество на 102 000 манатов

Сотрудники Губинского районного отдела полиции задержали Азиза Сеидова и Махира Байрамова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на региональную пресс-службу МВД, эти лица, действуя по предварительному сговору, завладели имуществом другого гражданина, злоупотребив его доверием.

По информации, потерпевшему они пообещали устроить его на работу, а затем присвоили денежные средства, которые тот передал под залог своего дома в Баку. Однако, не выполнив обещаний, они причинили ему материальный ущерб в размере 102 000 манатов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, и решением суда в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.