На территории Азербайджана ожидается усиление ветра

Национальная гидрометеорологическая служба выпустила желто-оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой в некоторых регионах вечером 7 и 8 декабря.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба. В Хачмазском, Хызинском, Губинском, Гусарском, Гобустанском, Сальянском, Нефтчалинском районах будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек. В Шабранском и Сиязанском районах, согласно оранжевому предупреждению, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, скорость ветра составит 20,8-28,4 м/сек.