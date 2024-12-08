Солнечный цикл вступает в опасную фазу

Американские ученые из компании Lynker Space, занимающейся космическими исследованиями, предупредили о приближении малоизученного и опасного периода солнечной активности, который они назвали "боевой зоной".

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Live Science.

Специалисты объясняют, что эта фаза солнечного цикла сопровождается появлением на Солнце гигантских корональных дыр, которые могут представлять угрозу для спутников, нарушая их работу.

Помимо 11-летнего цикла солнечных пятен, известного большинству людей, у Солнца также существует более продолжительный 22-летний "цикл Хейла". Этот цикл описывает время, необходимое для того, чтобы магнитное поле Солнца дважды поменяло полярность.

В течение цикла Хейла на полюсах Солнца возникают большие магнитные полосы, которые медленно мигрируют к экватору, что также влияет на солнечную активность и характеристики солнечного излучения.