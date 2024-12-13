https://news.day.az/society/1715026.html В Баку задержали измененное авто без номеров В Баку выявлен водитель, управлявший автомобилем с измененной конструкцией и без номерных знаков, а также разместивший видео об этом в TikTok. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники Государственной дорожной полиции Бинагадинского района задержали В.Гюлалиева.
В Баку задержали измененное авто без номеров
В Баку выявлен водитель, управлявший автомобилем с измененной конструкцией и без номерных знаков, а также разместивший видео об этом в TikTok.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники Государственной дорожной полиции Бинагадинского района задержали В.Гюлалиева.
Он передвигался по району на автомобиле ВАЗ-2107 с измененной конструкцией, который не имел государственных регистрационных знаков.
Собранные материалы переданы в суд. Согласно решению суда, водитель был арестован на 30 суток в административном порядке.
Недавно в Баку был пойман атохулиган под воздействием наркотиков.
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