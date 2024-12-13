В Баку задержали измененное авто без номеров

В Баку выявлен водитель, управлявший автомобилем с измененной конструкцией и без номерных знаков, а также разместивший видео об этом в TikTok.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники Государственной дорожной полиции Бинагадинского района задержали В.Гюлалиева.

Он передвигался по району на автомобиле ВАЗ-2107 с измененной конструкцией, который не имел государственных регистрационных знаков.

Собранные материалы переданы в суд. Согласно решению суда, водитель был арестован на 30 суток в административном порядке.

Недавно в Баку был пойман атохулиган под воздействием наркотиков.