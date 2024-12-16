https://news.day.az/society/1715822.html Лотерейные билеты на десятки тысяч украли из автомобиля в Баку В Хатаинском районе Баку из автомобиля Hyundai были похищены лотерейные билеты на сумму 10 тысяч манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования полиция установила и задержала подозреваемых, которыми оказались М.Агаев и И.Гаибов.
Лотерейные билеты на десятки тысяч украли из автомобиля в Баку
В Хатаинском районе Баку из автомобиля Hyundai были похищены лотерейные билеты на сумму 10 тысяч манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования полиция установила и задержала подозреваемых, которыми оказались М.Агаев и И.Гаибов.
В настоящее время проводится дальнейшее расследование по данному делу.
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