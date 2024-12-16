Лотерейные билеты на десятки тысяч украли из автомобиля в Баку

В Хатаинском районе Баку из автомобиля Hyundai были похищены лотерейные билеты на сумму 10 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования полиция установила и задержала подозреваемых, которыми оказались М.Агаев и И.Гаибов.

В настоящее время проводится дальнейшее расследование по данному делу.