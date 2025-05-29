Начато расследование по факту жестокого обращения в детсаде в Лянкаране

В Лянкяране вокруг частного детского сада "Kaspi Kids" разгорелся скандал.

Как сообщает Day.Az, в социальных сетях появились видео, на которых зафиксированы сцены жестокого обращения с ребенком.

В связи с инцидентом в Региональной группе пресс-службы МВД по Лянкярану сообщили, что в связи с происшествием в Городском районном отделе полиции проводится расследование.

"Получены заявления и объяснительные обеих сторон, обеспечено проведение судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка. Принимаются меры в рамках действующего законодательства", - сообщили в МВД.

Кроме того, в детском саду также заявили, что трудовой договор с сотрудницей, допустившей жестокое обращение с ребенком, был расторгнут.

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