Азербайджанский альпинист: Лавине все равно, сколько вершин у тебя за спиной. Она просто сметает все - ИНТЕРВЬЮ

С 27 декабря, когда большинство из нас впервые узнало о драме, разыгравшейся в горах Азербайджана, прошло несколько недель, но до сих пор вся страна продолжает напряженно следить за развитием событий.

23 декабря трое молодых ребят - Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде - отправились из селения Хыналыг Губинского района покорять вершину Туфандаг. Они должны были вернуться 26 декабря, но не вернулись. Уже возбуждено уголовное дело, активно ведутся масштабные поиски, строятся версии и предположения. К сожалению, поиски пока не дали результата, но все, и поисковики, и госструктуры, и коллеги-альпинисты, несмотря на обстоятельства, не оставляют надежды и настроены искать пропавших до конца. Особенно те, кто был знаком с пропавшими ребятами, и кто сам не раз ходил в горы и знает обо всех нюансах, рисках и опасностях, которые могут подстерегать человека в стране гор.

Day.Az обратился с вопросами к представителю клуба экстремальных видов спорта RockStone, альпинисту Бахрузу Мамедову.

- В соцсетях сейчас много обсуждений в связи с пропажей ребят. Обсуждается многое. Например, были ли они профессиональными альпинистами, и если нет, как получилось, что отправились покорять гору без опытного инструктора?

- Один из троих был опытным и сертифицированным промышленным альпинистом. Намин уже покорил пик Ленина, Казбек, Ушбу и Эльбрус. Возможно, и другие, менее знаменитые вершины. Бабур имел степень горного гида Азербайджана при FAIREX (Федерация воздушных и экстремальных видов спорта). О девушке, к сожалению, информации у меня мало.

Об опыте можно много спорить. Сколько людей - столько мнений. Сейчас, уже постфактум, многие говорят, что у ребят не было достаточного опыта для зимнего восхождения на Туфан. Но где критерии? Если не ходить в горы, не пробовать себя за границей зоны комфорта, то никогда ничего не достигнешь. Для кого-то школа альпинизма - это достаточный опыт, для кого-то опыт - практика восхождения с более опытными товарищами. Если бы все закончилось удачно, те, кто сейчас сомневаются в подготовленности ребят, скорее всего, хвалили бы их и говорили - молодцы, как можно было не покорить эту вершину, имея такой опыт...

По любому, каждый альпинист, идущий в гору, сам оценивает свои возможности, идёт на осознанный риск. Мы даже перед каждым восхождением подписываем документ, подтверждающий, что вся ответственность лежит на нас самих. А неудача бывает у всех, даже у самых опытных - посмотрите статистику восхождений на серьезные вершины, даже не на Эверест, а, скажем, на ту же Ушбу, где Намин уже был.

Кстати, чтобы пойти на восхождение в наши горы, нужно получить разрешение от Минэкологии и пограничников. Сейчас это очень строго, и все процедуры проводятся через FAIREX. Не думаю, что неподготовленных альпинистов пропустили бы наши инстанции. Тем более, как я уже говорил, один из них имел степень горного гида.

- Как экипируются альпинисты при зимнем восхождении? Какие средства связи обычно при них имеются?

- Зимнее восхождение невозможно на авось. Экипировка должна быть соответствующей. И провизия с запасом. В принципе, никто их на входе в парк не проверял, но, по определению, все должно было соответствовать.

Средства связи - обычный телефон, 70-80 территории страны охвачено мобильной связью. Радиосвязь на большие расстояния не применяется в наших горах, эти волны и передатчики не получили разрешения у клубов, а Федерация их не предоставляет.

- Как альпинист, что думаете по поводу предположений о незапланированной смене маршрута пропавшими ребятами?

Австрийские специалисты побывали на территории пропажи альпинистов - ФОТО - ВИДЕО

- Изменили они маршрут или нет, пока не известно. До нахождения их это определить невозможно. Даже если у них была мысль, это не значит, что они бы это сделали. Маршрут согласован с национальным парком и менять его можно только в случае экстренной ситуации. Вряд ли они пошли бы на это сами, а разрешения на изменение маршрута они однозначно бы не получили.

- Говорят также, что в те дни погода в том районе была спокойной. Не было бурь и лавин. Какие ловушки могут подстерегать альпиниста зимой даже в спокойную погоду?

- Как раз погода была очень неспокойной. Наверное, имело бы смысл отложить восхождение. Думаю, они надеялись на улучшение погоды, ведь получить повторное разрешение было бы сложно, поэтому старались использовать полученное окно от Минэкологии.

Скажу вам, зимой даже в спокойную погоду достаточно опасностей в горах - попадание в трещину, обвал камней, сход лавины, смещение снежных пластов, обморожение и так далее.

- Какие шансы на успех поисково-спасательных мероприятий?

- Как бы это трудно ни было признавать, но если они попали под лавину или в расщелину, то шансы на выживание до сегодняшнего дня мизерны. Это больно принимать всем нам, особенно близким. Но мы надеемся и будем надеяться до последнего. Тем более, что пока их не нашли, версии могут быть различные, вплоть до криминального сценария, люди ведь пропадают по различным причинам. А значит, и придерживаться негативного сценария еще рано. Я уверен, что ребят будут искать до результата. По крайней мере, делается все возможное.

Хочется надеяться, что они бы не поставили палатку в лавиноопасной зоне, определили бы ее заранее. Судя по переписке и времени последнего смс от них (в 5:00 pm), они в последний раз выходили на связь, уже находясь в палатке, и готовились ко сну.

- Что вы можете сказать о клубе "Гилавар", к которому принадлежат пропавшие альпинисты?

- Я принадлежу к другому клубу, но могу сказать, что "Гилавар" - это молодой, динамично развивающийся клуб. В прошлом году они достаточно активно продвигали парапланеризм, организовывали тренировки. Очень дружная и слаженная команда.

- Можно ли максимально застраховать наших альпинистов от повторения в будущем подобных трагедий? Что для этого нужно, по-вашему?

- Повторюсь - мы пока точно не знаем, что именно произошло. Но и по мировому, и по нашему опыту могу назвать несколько пунктов, которые могут помочь предотвратить неприятности.

Первое. Однозначно нужно увеличить окно, предоставляемое Минэкологии с 3 до хотя бы 5 дней для нахождения в парке. Это позволит избежать стремления альпинистов завершить задуманное вопреки каким-либо препятствиям, например, плохим погодным условиям. Ведь, ожидая погоду, теряешь драгоценное время.

Второе. Необходимо составить карту лавиноопасных зон, альпинисты должны быть о них осведомлены.

Третье. Наверно, поможет GPS тракер/трансмиттер, благодаря которому можно прослеживать маршрут движения и определить местонахождение группы.

Четвертое. Иметь механизм штормового предупреждения, что вполне осуществимо, ведь в зоне находятся метеостанции.

На самом деле, рассуждать можно очень долго, и сколько человек, столько мнений, как я уже говорил. Но природа не смотрит на то, кто стоит перед ней. Лавине, например, все равно, опытен ты или новичок, сколько вершин у тебя за спиной. Она просто сметает все на своем пути. И этому невозможно противостоять...

Беседовала Лейла Таривердиева