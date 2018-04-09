Как снега Килиманджаро покорились азербайджанцам - ДЕТАЛИ - ФОТО

В последний день марта азербайджанские альпинисты Рустам Магеррамов и Джамал Кашкай подняли флаг Азербайджана на высочайшей вершине Африканского континента - горе Килиманджаро.

О том, как происходило восхождение, рассказал Day.Az руководитель зарубежных программ клуба "Rook Stone", альпинист и экстримал Джамал Кашкай.

Почему Килиманджаро?

Наверное потому, что это место олицетворяет центр всевозможных интересов, сказал Джамал. Килиманджаро одна из "7 Вершин", то есть самая высокая гора на Африканском континенте, к тому же это самая крупная вулканическая гора на планете, и самая высокая одиноко стоящая гора. Ее высота 5 885 м над уровнем море.

По словам азербайджанского альпиниста, расположение и вулканическое происхождение Килиманджаро придало горе обширное био-климатическое разнообразие.

Поднимаясь на вершину, вы проходите плодородные участки используемые для выращивания кофе или бананов, после чего вас ожидает 10-15-километровая полоса густого тропического леса, переходящего в кустарники и заросли различной травы, рассказывает Джамал Кашкай. Выше вас ждут очаровательные крестовники величиной с дерево, обособленные или растущие группой - очень необычные и симпатичные растения. На четвертый день вы уже проходите альпийскую скалистую пустыню, переходящую в арктическую (снежную) зону по дороге к вершине.

Ледник вблизи от вершины горы, это постоянно тающий гигант, оставшийся там со времен ледникового периода. На протяжении тысячелетий он уменьшается в размерах и, возможно, уже при нашем поколении перестанет существовать.

Еще одно преимущество восхождения на самую высокую гору Африки, по словам альпиниста, это относительная доступность Кили, как называют гору альпинисты, для не спортивного восхождения, и удобство пути. Местное законодательство требует обязательное наличие гидов и команды поддержки для "высокогорного туриста". С одной стороны, это увеличивает стоимость восхождения, с другой, создает много преимуществ, облегчая задачу.

Килиманджаро не так проста, как о ней говорят

"Нас интересовала не просто вершина, в планах было подняться на нее не самим легким маршрутом, поэтому был выбран Мачаме-трек, к тому же, мы выбрали период, когда вершина должна была бы быть в снегу, - продолжает Джамал Кашкай. Все предыдущие наши соотечественники поднимались в пиковый сезон, мы же выбрали сезон дождей, что обуславливало наличие снежной шапки на вершине.

Скажу сразу - бытующее мнение, что на Кили может подняться каждый, не соответствует действительности. Да, большинство приехавших покорить вершину, успешно воплощают свои планы, но, прежде чем приехать, человек должен подготовиться к восхождению. Этот процесс включает в себя физическую подготовку, моральную готовность, снаряжение, необходимую сумма оплаты за тур. Всё вместе это серьезный шаг, не такой уж доступный большинству".

По словам альпиниста, даже те, кто готовились и приехали с целью покорить вершину, испытывают трудности при восхождении. Это головные боли, тошнота и одышка, вызванные горною болезнью. Кто-то испытывает колоссальный дискомфорт от дождя или холода, у кого-то болят ноги. Некоторым трудно даются походные условия и жизнь в палатках. Но даже эти трудности не могут остановить человека перед вершиной, если твоя истинная цель побороть себя.

Джамал заметил к слову, что самая высокая вершина в Азербайджане Базардюзю - 4466 м, и перед восхождением их штурмовой лагерь на Кили уже находился выше этой отметки. Для того, чтобы организм нормально сосуществовал с горными высотами, нужна акклиматизация. В противном случае все может закончиться эвакуацией. Уже выше 3000 м проявляются первые признаки горной болезни. Поэтому, по словам альпиниста, для адаптации в программу восхождения был включен акклиматизационный выход на большую высоту Лава-Тауер и возврат пониже, а также день движения по траверсу (на том же уровне) для привыкания к давлению и воздуху.

Восхождение

"Последний этап восхождения проходил ночью. После небольшого отдыха в штурмовом лагере, в 23:00 мы выдвинулись к пику Ухуру. Было достаточно светло из-за полнолуния и сверкания снега, поэтому мы даже не использовали фонари. Это был изнурительный подъем в несколько часов. Иногда просто уходишь в свои мысли и просто следуешь за впереди идущими ботинками. Подумать только, за 6 дней такие перепады - с +25 до -15, с 0 м до 5895 м! Уровень кислорода в крови уже давно ниже нормы, но вершина рядом!" - говорит наш собеседник.

По словам Джамала, неправильно измерять расстояние в горах в метрах, ибо метры там другие, тяжелее тех, к которым все мы привыкли в обычных условиях. Не измеряется в горах обычным образом и время, оно тут идет по-другому, будто тоже с одышкой, смеется альпинист. Единственное, что точно и реально - это вершина, и она совсем близко.

И вот, на восходе солнца, в числе таких же сумасшедших, как ты сам, достигаешь вершины древнего ледника и оказываешься выше облаков, на которые теперь смотришь сверху вниз...

Там было невероятно красиво, незабываемо, говорит Кашкай, пытаясь передать те ощущения, которые пережил, достигнув цели. Находясь на вершине Кили, слышишь удары сердца, свое тяжелое дыхание, чувствуешь боль в замерзших пальцах, но ты понимаешь, что победил, победил себя, свой страх, свою лень, свое отчаяние. Там, наверху, ты понимаешь, что цена этого очередного успешного шага в твоей жизни не имеет значения, значение имеет только результат.

Альпинист считает символичным, что флаг Азербайджана был поднят на Килиманджаро в год столетия азербайджанской государственности. А еще Джамал Кашкай надеется, что их восхождение и другие вершины, покорившиеся азербайджанским альпинистам, привлекут внимание соотечественников к спорту, экстриму и путешествиям.

Вершины мира ждут.

Лейла Таривердиева