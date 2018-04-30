Хэмилтон: Повезло, что выиграл Гран-при Азербайджана, Боттас заслуживал победы

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что на Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата мира "Формулы-1" ему сопутствовала удача, а гонку должен был выиграть его напарник финн Вальттери Боттас.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Хэмилтон одержал победу на Гран-при Азербайджана в воскресенье. Боттас шел первым, но на предпоследнем круге проколол правое заднее колесо и закончил гонку на 11-м месте, пропустив вперед Хэмилтона.

"Это была по-настоящему эмоциональная победа, Вальттери (Боттас) действительно заслуживал победы. Себастьян Феттель также проделал хорошую работу. Мне очень повезло, что я выиграл. У меня была задача не сдаваться и продолжать давить, но, несомненно, гонка стала очень тяжелой для меня. Я не верил, что болид "Феррари" позади меня, я просто оставался сосредоточенным, чтобы пересечь финишную линию", - цитирует Хэмилтона агентство Франс Пресс.

Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачете, имея в активе 70 очков, Феттель из "Феррари" занимает второе место с 66 баллами, замыкает первую тройку другой гонщик итальянской "конюшни" финн Кими Райкконен (48), который обошел соотечественника Боттаса (40).

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