Льюис Хэмилтон назвал гонку в Баку самой сложной в карьере

2 мая 2018 18:35

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон назвал гонку "Гран-при Азербайджана" самой сложной в карьере.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежное СМИ, передает Day.Az.

"Вероятно, это самая сложная гонка на моей памяти. Постоянно дул ветер, который осложнял работу. Мы ехали словно по мокрой трассе. Настолько сложными были условия. Гонка по уровню напряжения была похожа на дождевую", - заявил он в эфире программы F1Today.

Отметим, что пилот одержал победу, когда перед самым финишем с дистанции сошел финский автогонщик Валттери Боттас, также представляющий команду "Мерседес".

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