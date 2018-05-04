Месси и Марадона стали героями известного произведения искусства - ФОТО

Аргентинских футболистов Диего Марадону и Лионеля Месси изобразили в виде героев фрески Микеланджело "Сотворение Адама". Живописное произведение украшает потолок спортивного клуба Sportivo Pereyra в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, Марадона на картине воплощает образ Бога, Месси - Адама. Вокруг первого футболиста сгруппированы спортсмены-"ангелы": Марио Кемпес, Серхио Агуэро и Габриэль Батистута. Мурал обошелся руководству клуба в 20 тысяч долларов.

По словам руководителя клуба Себастьяна Гарсиа, фреска поможет вдохновлять детей, которые занимаются в Sportivo Pereyra. "Все мы были детьми, и те, кто любил футбол, хотели быть похожими на кумиров", - пояснил он.

Месси - пятикратный обладатель "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с "Барселоной" он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании, и четыре раза - победителем Лиги чемпионов.

В 1999-м Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.

Фреска "Сотворение Адама" - самая известная фреска Микеланджело в серии, украшающей свод Сикстинской капеллы в Ватикане, и одно из самых известных произведений в истории живописи. Автор создал ее в период с 1508 по 1512 годы.

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