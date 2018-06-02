FIFA опубликовала официальную телевизионную заставку ЧМ по футболу-2018 - ВИДЕО
2 июня 2018 09:19 211
Официальную телевизионную заставку предстоящего чемпионата мира-2018, который пройдет в РФ, представила Международная федерация футбола (FIFA), передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале спортивной организации. В нем демонстрируются места проведения чемпионата, узнаваемые локации и символы России.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры состоятся в 11 городах страны.
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