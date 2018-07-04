На ЧМ-2018 по футболу установлен очередной рекорд
Впервые в истории чемпионатов мира на стадии 1/8 финала результаты трех матчей решались в серии пенальти. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Ранее такого на мундиалях не было. Напомним, что по пенальти на ЧМ-2018 в 1/8 финала определилась судьба матчей Испания - Россия, Хорватия - Дания и Колумбия - Англия. Во всех трех матчах основное время закончилось со счетом 1:1.
Только поединки Франция - Аргентина, Уругвай - Португалия, Бразилия - Мексика, Швеция - Швейцария и Бельгия - Япония завершились в основное время, при этом бельгийцы забили победный гол за секунду до финального свистка.
Результаты всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018:
Франция - Аргентина - 4:3
Уругвай - Португалия - 2:1
Испания - Россия - 1:1 (3:4)
Хорватия - Дания - 1:1 (3:2)
Бразилия - Мексика - 2:0
Бельгия - Япония - 3:2
Швеция - Швейцария - 1:0
Колумбия - Англия - 1:1 (3:4)
Ранее стали известны все участники четвертьфинала чемпионата мира 2018. Итак, в 1/4 финала сыграют Франция, Уругвай, Бразилия, Бельгия, Россия, Хорватия, Швеция и Англия. Матчи этой стадии пройдут 6 и 7 июля.
Отметим, что, согласно сетке ЧМ-2018, победитель пары Уругвай - Франций выйдет на лучшую команду пары Бразилия - Бельгия. А счастливчик противостояния Хорватия - Россия в полуфинале встретится с победителем пары Швеция - Англия.
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