Марадона получил пост в "Динамо" и хочет познакомиться с Лукашенко
5 июля 2018 12:08 193
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона заявил о желании познакомиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В мае 2018 года легенда мирового футбола был назначен на пост председатель правления брестского "Динамо".
"Привет! Мы увидимся с вами в Беларуси 16 июля. Хочу познакомиться с президентом Лукашенко и начать работать в Беларуси", - сказал марадона в видеообращении.
16 июля состоится матч первого тура чемпионата Беларуси между "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска.
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