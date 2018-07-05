Марадона получил пост в "Динамо" и хочет познакомиться с Лукашенко

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона заявил о желании познакомиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мае 2018 года легенда мирового футбола был назначен на пост председатель правления брестского "Динамо".

"Привет! Мы увидимся с вами в Беларуси 16 июля. Хочу познакомиться с президентом Лукашенко и начать работать в Беларуси", - сказал марадона в видеообращении.

16 июля состоится матч первого тура чемпионата Беларуси между "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска.

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