Лев-оракул предсказал исход матча Россия-Хорватия
Лев Лорд в Сахалинском зоопарке предсказал победу Хорватии в четвертьфинальном матче со сборной России на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщила РИА Новости в пятницу заместитель директора зооботанического парка Татьяна Кузнецова, передает Day.Az.
"Идею использовать в качестве оракула самого колоритного нашего постояльца предложил сахалинский тележурналист Сергей Суханов. Мы с удовольствием ее поддержали", - рассказала собеседница агентства.
Девятилетнему Лорду предстояло сделать выбор между двумя мисками с мясом: в одну воткнули флаг России, во вторую - страны-соперницы. Африканский хищник предпочел позавтракать из второй тарелки, причем вместе с мясом он сжевал даже флажок и соломинку, на которой тот держался. Автор идеи заявил о надежде на то, что "первый опыт в статусе оракула у Лорда окажется неудачным".
Встреча 1/4 финала между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 22.00 по бакинскому времени.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
5 Июл. 16:10 10 011
-
5 Июл. 18:32 8 766
-
5 Июл. 14:06 6 392
-
5 Июл. 11:20 5 007
-
5 Июл. 11:44 4 509