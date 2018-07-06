Лев-оракул предсказал исход матча Россия-Хорватия

Лев Лорд в Сахалинском зоопарке предсказал победу Хорватии в четвертьфинальном матче со сборной России на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщила РИА Новости в пятницу заместитель директора зооботанического парка Татьяна Кузнецова, передает Day.Az.

"Идею использовать в качестве оракула самого колоритного нашего постояльца предложил сахалинский тележурналист Сергей Суханов. Мы с удовольствием ее поддержали", - рассказала собеседница агентства.

Девятилетнему Лорду предстояло сделать выбор между двумя мисками с мясом: в одну воткнули флаг России, во вторую - страны-соперницы. Африканский хищник предпочел позавтракать из второй тарелки, причем вместе с мясом он сжевал даже флажок и соломинку, на которой тот держался. Автор идеи заявил о надежде на то, что "первый опыт в статусе оракула у Лорда окажется неудачным".

Встреча 1/4 финала между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 22.00 по бакинскому времени.

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