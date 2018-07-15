Во сколько оценивается стоимость Кубка мира по футболу?
Стоимость кубка, вручаемого лучшей сборной команде мира после победы на чемпионате мира по футболу, составляет $158,5 тыс. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Шестикилограммовый трофей состоит из чистого золота и камней малахита, поэтому содержание золота в кубке составляет примерно 5 кг, или 160,75 тройских унций 18-каратового (75%-го) золота. По нынешним ценам это эквивалентно $158,5 тыс.", - говорится в исследовании.
С 1974 г., когда этот кубок был создан, стоимость трофея выросла почти в 10 раз. Тогда его рыночная стоимость составляла $16 тыс.
По оценке компании, 15-килограммовый кубок Лиги чемпионов, наиболее престижный клубный трофей в Европе, стоит $3,63 тыс., а кубок Лиги Европы, второго по статусу европейского клубного турнира, - $7,275 тыс.
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