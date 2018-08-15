Михаэль Шумахер переедет на Мальорку

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер переедет из Швейцарии на испанский остров Мальорка, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как передает журнал L'Illustré, спортсмен продолжает лечение после серьезной травмы головы. Жена немецкого гонщика Коринна Шумахер приобрела за €30 млн роскошную недвижимость на юго-западе Мальорки, которая ранее принадлежала президенту мадридского "Реала" Флорентину Пересу.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушариев мозга.

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