Тренер сломал себе руку, радуясь решающему голу - ВИДЕО

Мужчина не смог сдержать эмоций, пнув сначала скамейку запасных, а затем ударив рукой заградительное стекло, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо не справился с эмоциями после гола римлян в матче чемпионата Италии против "Аталанты" и нанес себе травму.

В начале второго тайма римляне, выступавшие при родных трибунах, уступали со счетом 1:3. На 60-ой минуте Алессандро Флоренци сократил разрыв. А уже на 82-ой минуте счет сравнял Костас Манолас. Увидев забитый мяч, Ди Франческо сперва пнул скамейку запасных, а потом нанес удар рукой по заградительному стеклу, что вызвало перелом. По данным La Gazzetta dello Sport, специалиста уже прооперировали.

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