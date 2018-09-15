Марадона порекомендовал лучший матч ЧМ-2018 для просмотра под наркотиками

Аргентинец Диего Марадона назвал лучший матч Чемпионата мира по футболу 2018 года для просмотра под наркотиками. Выступление легендарного форварда в своем Twitter разместил спортивный журналист Хави Сол, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Матч, в котором Мексика победила Германию на ЧМ-2018, - лучшая игра, чтобы смотреть ее расслабленно, под косячок, спокойненько. Это футбол", - сказал Марадона на пресс-конференции, посвященной его назначению на пост технического директора клуба мексиканского футбольного клуба "Дорадос".

Прошлые чемпионы мира проиграли сборной Мексики 17 июня на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил полузащитник мексиканцев Ирвинг Лосано.

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