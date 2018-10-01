Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев решил прекратить выступления за сборную России, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый матч за сборную России Акинфеев провел 28 апреля 2004 года в 18-летнем возрасте в товарищеской игре против Норвегии в Осло. Матч завершился поражением российских футболистов со счетом 2:3.

В общей сложности Акинфеев сыграл за сборную России 112 матчей, пропустил 95 мячей и получил одну желтую карточку.

В 2008 году Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России, а в 2018-м помог российской национальной команде добраться до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

По итогам ЧМ-2018 Акинфееву была вручена государственная награда - орден Почета. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград выразил мнение, что решающий пенальти, отраженный Акинфеевым в 1/8 финала, в матче с Испанией, войдет в историю как российского, так и мирового футбола.

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