Марадона отпраздновал победу в Мексике танцем - ВИДЕО
1 октября 2018 20:00 171
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, возглавивший мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", отпраздновал домашнюю победу над "Универсидад Гвадалахара" танцем в раздевалке, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Видеоролик был опубликован в твиттер-аккаунте аргентинского журналиста Роя Немера. Матч второй по силе мексиканской лиги состоялся 30 сентября и завершился победой подопечных аргентинца со счетом 2:0. Команда Марадоны занимает 9-е место в турнирной таблице.
Марадона является чемпионом мира 1986 года. На данный момент он также занимает должность почетного президента брестского "Динамо".
Нажмите на видео для просмотра:
18:25 204
Капелло сравнил Акинфеева с Яшиным
18:07 267