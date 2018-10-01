Марадона отпраздновал победу в Мексике танцем - ВИДЕО

1 октября 2018 20:00

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, возглавивший мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", отпраздновал домашнюю победу над "Универсидад Гвадалахара" танцем в раздевалке, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видеоролик был опубликован в твиттер-аккаунте аргентинского журналиста Роя Немера. Матч второй по силе мексиканской лиги состоялся 30 сентября и завершился победой подопечных аргентинца со счетом 2:0. Команда Марадоны занимает 9-е место в турнирной таблице.

Марадона является чемпионом мира 1986 года. На данный момент он также занимает должность почетного президента брестского "Динамо".

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Марадона отпраздновал победу в Мексике танцем

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