Боец ММА нереально нокаутировал соперника - ВИДЕО

Южнокорейский боец ММА Сун Квон Ким во время поединка с более опытным бойцом - бразильцем Андре Оливейро одержал победу в первом же раунде. Всё благодаря единственному мощному удару ногой в ногу соперника на первых секундах. Бразилец упал и дал понять судьям, что не сможет продолжить бой и рефери присудил победу корейцу техническим нокаутом, передает Day.Az.

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