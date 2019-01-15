Боец ММА нереально нокаутировал соперника - ВИДЕО
15 января 2019 13:38 95
Южнокорейский боец ММА Сун Квон Ким во время поединка с более опытным бойцом - бразильцем Андре Оливейро одержал победу в первом же раунде. Всё благодаря единственному мощному удару ногой в ногу соперника на первых секундах. Бразилец упал и дал понять судьям, что не сможет продолжить бой и рефери присудил победу корейцу техническим нокаутом, передает Day.Az.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
14 января 19:40 6
"Зире" сыграет с бывшим соперником "Карабаха" в Лиге Европы
14 января 17:58 691
Аршавин поведал о «превосходстве» над Месси
14 января 17:18 703
Нурмагомедов ответил назвавшему его трусом бойцу
-
14 Янв. 21:51 16 937
-
14 Янв. 14:19 9 029
-
14 Янв. 19:15 8 503
-
14 Янв. 20:54 5 392
-
14 Янв. 15:58 4 230