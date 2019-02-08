Бой ММА закончился массовой дракой "в стиле Хабиба" - ВИДЕО

8 февраля 2019 17:16

В Сети обсуждают видео массовой драки, которой закончился бой MMA между немецким спортсменом Феликсом Шиффартом и его турецким соперником Омером Солмазом. Бой проходил в рамках турнира GMC 18 в Гамбурге, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В середине четвертого раунда турецкий боец начал избивать лежащего в углу октагона противника, после чего члены его команды выбросили полотенце, призывая остановить бой. Однако турок продолжал бить Шиффарта. С двух сторон в "клетку" прорвались представители двух команд, завязалась массовая драка. В ней участвовали около 30 человек.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Бой ММА закончился массовой дракой

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az