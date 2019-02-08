Бой ММА закончился массовой дракой "в стиле Хабиба" - ВИДЕО
8 февраля 2019 17:16 416
В Сети обсуждают видео массовой драки, которой закончился бой MMA между немецким спортсменом Феликсом Шиффартом и его турецким соперником Омером Солмазом. Бой проходил в рамках турнира GMC 18 в Гамбурге, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В середине четвертого раунда турецкий боец начал избивать лежащего в углу октагона противника, после чего члены его команды выбросили полотенце, призывая остановить бой. Однако турок продолжал бить Шиффарта. С двух сторон в "клетку" прорвались представители двух команд, завязалась массовая драка. В ней участвовали около 30 человек.
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