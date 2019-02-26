Игрок мексиканского "Дорадос", который тренирует Диего Марадона, забил красивый гол в матче второго по силе дивизиона страны против "Кофе Тапачулы" (2:2).

На 38-й минуте при счёте 1:0 в пользу "Дорадоса" полузащитник Хесус Эскобоза удвоил преимущество своей команды, забив гол ударом через себя в падении с линии штрафной, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

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