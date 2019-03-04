Боец UFC получил травму во время празднования победы после поединка - ВИДЕО
4 марта 2019 10:40 160
Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Джонни Уокер получил травму, празднуя победу над Мишей Циркуновым на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте UFC Europe.
Уокер нокаутировал соперника ударом колена, после чего упал плашмя на настил октагона. Позднее он признался, что в момент падения его плечо вылетело из сустава.
Бразилец одержал 17-ю победу в карьере при трех поражениях. Циркунов проиграл 5-й бой при 14 победах, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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