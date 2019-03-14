Американский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер ударил в лицо шведского форварда "Ванкувер Кэнакс" Элиаса Петтерссона в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео случившегося появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

Инцидент произошел во втором периоде при счете 0:0. Крайдер провел силовой прием против находившегося у борта Петтерссона, ударив его локтем в лицо с разворота. Швед упал на лед, после чего его отвели на скамейку, чтобы остановить кровотечение. Форвард "Рейнджерс" получил удаление, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Крайдер смотрит слишком много ММА, Джон Джонс бы им гордился", - написал один из пользователей под видео на YouTube. Джонс - чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе, одной из характерных особенностей его стиля является активное использование ударов локтями и коленями.

Встреча завершилась победой "Ванкувера" со счетом 4:1. После 70 матчей регулярного чемпионата "Кэнакс" с 67 очками занимают 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ. "Рейнджерс" с 69 очками расположились на 13-й строчке на Востоке.

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