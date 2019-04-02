Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вышел на первое место по общему доходу в истории "Формулы-1". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает журнал Forbes.

В прошлом сезоне Хэмилтон продлил контракт с командой до 2020 года. Согласно соглашению, британец получает около $50 млн за сезон. Суммарный доход 34-летнего Хэмилтона, который складывается из зарплаты и бонусных выплат, за карьеру в "Формуле-1" достиг отметки в $489 млн.

С 1999 года лидерство по этому показателю удерживал семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер, заработавший за карьеру $464 млн. Третье место в рейтинге занимает испанец Фернандо Алонсо ($458 млн), который завершил карьеру в "Формуле-1" в прошлом сезоне.

Хэмилтон, который дебютировал в "королевских гонках" в 2007 году, является пятикратным чемпионом "Формулы-1".